Психолог Клопотова: игрушки-монстры не опасны для детей сами по себе

Психолог призвала родителей не демонизировать игрушечных монстров Психолог Клопотова: игрушки-монстры не опасны для детей сами по себе

Москва7 авг Вести.Детские игрушки в виде монстров не делают детей злыми и жестокими. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры "Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой" факультета "Психология образования" МГППУ Екатерина Клопотова.

На сегодняшний день у психологов нет оснований утверждать, что любая игрушка-монстр сама по себе наносит ребенку вред или обязательно провоцирует агрессивность. Ребенок приносит в игру прежде всего то содержание, которое ему понятно и актуально, поэтому одна и та же игрушка может быть злодеем, домашним питомцем, ребенком в игре в семью или просто мягкой игрушкой отметила эксперт

По мнению психолога, родителям не следует беспокоиться о внешнем виде игрушки. Гораздо важнее обратить внимание на то, как ребенок использует эту игрушку, включиться в игру, спросить ребенка, что это за герой, он причиняет вред или помогает, каковы мотивы его поступков.

Ранее психолог заявила, что регулярная покупка новых игрушек способна выработать у ребенка потребительское отношение к вещам.