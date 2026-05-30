Москва30 мая Вести.Забота родителей о ребенка в первую очередь означает помощь ему, а гиперопека – желание контролировать, сообщил ТАСС со ссылкой на эксперта Минпросвещения, ведущего научного сотрудника Федерального центра по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования МГППУ, доктора психологических наук Юлию Быстрову.

Заботиться - вовсе не означает делать за ребенка. Это - делать вместе с ним. Это про "я рядом, потому что хочу, чтобы ты научился этому сам". Гиперопека - это вообще не про ребенка, а скорее про самого родителя, его переживания, страхи, желания все контролировать сказала Быстрова

Психолог посоветовала родителям задавать себе вопросы, которые позволят отличить заботу от гиперопеки: "Это нужно ребенку или мне?", "Это действительно опасно или это мои страхи?", "Я контролирую или я интересуюсь?" Она уточнила, что привычка делать все за сына или дочь формирует у них выученную беспомощность.