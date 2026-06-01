Онищенко ответил, к каким последствиям может привести гиперопека над ребенком Академик Онищенко: чрезмерная опека над ребенком рождает инфантильность

Москва1 июн Вести.Чрезмерная опека родителей над детьми может привести к формированию инфантильной личности. Об этом заявил академик Российской академии наук, отец троих детей и 12 внуков Геннадий Онищенко в разговоре с KP.RU в Международный день защиты детей.

Таким образом Онищенко прокомментировал слова психолога, которая назвала идеальных родителей "самыми небезопасными" для ребенка.

Конечно, здесь должен быть баланс. Слишком большая опека – это инфантильный ребенок. Отсутствие достаточного внимания к нему – это высочайший риск отметил он

В Международный день защиты детей президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям. Награды получили семьи из Москвы, Псковской области, Республики Мордовия, Ростовской области, Дагестана, Северной Осетии, Тюмени, Новосибирской и Херсонской областей.