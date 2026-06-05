Психолог дал рекомендации родителям выпускников, как справиться со стрессом Как пережить период экзаменов без нервного срыва

Москва5 июн Вести.Период сдачи экзаменов традиционно сопровождается высоким уровнем тревожности как у выпускников, так и у их родителей. Клинический психолог и куратор сервиса онлайн-психотерапии "Ясно" Галина Лайшева рассказала в интервью для KP.RU, как минимизировать негативное влияние стресса и помочь ребенку показать свои реальные знания.

По словам специалиста, родителям в первую очередь необходимо стабилизировать собственное эмоциональное состояние.

Родителям данный подход поможет заменить катастрофические сценарии в голове на взвешенные взгляды на ситуацию отмечает Лайшева

Психолог советует разделять зоны контроля: не переживать о сложности заданий или конкурсе в вузах, а сосредоточиться на создании спокойной атмосферы дома, поддержке подростка и соблюдении им режима сна и отдыха. В случае приступа паники эксперт рекомендует использовать проверенные телесные практики, такие как "дыхание квадратом" или технику заземления "5-4-3-2-1".