Психолог Токарева: в ночь перед ЕГЭ нельзя повторять весь материал и не спать

Москва2 июн Вести.Психолог онлайн-школы ЕГЭLand Алиса Токарева в беседе с NEWS.ru дала рекомендации выпускникам о том, как не стоит готовиться в ночь перед экзаменом.

По ее словам, в последние часы многие школьники прибегают к хаотичным действиям - заучивают новые темы, бесконечно перечитывают материалы и пытаются заполнить все пробелы в знаниях. Это приводит к эмоциональной и умственной перегрузке.

В ночь перед экзаменом нельзя пытаться освоить новый материал. Мозг в этот момент уже находится в состоянии высокой нагрузки, поэтому информация запоминается хуже, а ощущение тревоги усиливается. Причем чаще всего так поступают не слабые ученики, а как раз отличники поделилась Токарева

Она также отметила, что распространенная ошибка — хаотичное повторение тем и бессистемное переключение между заданиями. Вместо этого психолог порекомендовала сосредоточиться на анализе ошибок и повторении ключевых вопросов.

Кроме того, эксперт предостерегла школьников от энергетиков, кофе и успокоительных - такие методы могут спровоцировать скачки тревожности и проблемы со сном. Именно хороший сон поможет сохранить концентрацию на экзамене и выдать максимальный результат.

Отдельное внимание специалист обратила на еще одну частую ошибку — широкое обсуждение экзамена вечером накануне. Такие разговоры, по ее мнению, усиливают тревогу и могут вызвать ощущение отставания от сверстников.

Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Дополнительно, 8 и 9 июля, выпускники смогут пересдать один предмет по выбору.

