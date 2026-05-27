Минздрав посоветовал перед ЕГЭ повторять информацию, чтобы лучше ее запомнить

Москва27 мая Вести.Для наиболее эффективного усвоения материала перед сдачей ЕГЭ его лучше повторять вслух или записывать на память, говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В ведомстве предложили, в частности, следующую схему: прочитанный материал следует повторить через 20 минут, затем через 6-8 часов, а потом через сутки. Главные тезисы изученной темы можно повторять вслух или письменно.

В Минздраве также обратили внимание на то, что более качественному усвоению материала способствует полноценный сон, когда человеческий мозг обрабатывает накопленную за день информацию, поэтому перед экзаменами школьникам нужно спать не менее 7-8 часов

Основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня. В Рособрнадзоре ранее сообщили, что участники ЕГЭ в этом году смогут взять с собой в аудиторию только прозрачную бутилированную воду в закрытой бутылке без этикеток и каких-либо надписей. Чай в термосе и любые другие напитки в непрозрачной упаковке запрещены.