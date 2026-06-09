Москва9 июн Вести.Гиперконтроль и чрезмерное давление со стороны родителей могут снизить шансы ребенка на успешное поступление в вуз. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог и кризисный терапевт Надежда Шегрен.

По словам специалиста, лето перед поступлением нередко становится для семей периодом повышенной тревожности и конфликтов. Родители переживают за будущее ребенка, а подростки в ответ могут замыкаться в себе или эмоционально реагировать на давление.

Шегрен отметила, что поступление в вуз часто становится первым серьезным самостоятельным выбором в жизни молодого человека. В этот момент сталкиваются тревога подростка и страх родителей за его будущее.

По мнению психолога, одной из главных ошибок взрослых является гиперконтроль. Постоянное давление и высказывания вроде "если не поступишь, жизнь не удастся" формируют у подростка ощущение, что он должен оправдать ожидания родителей, а не реализовать собственные цели.

Эксперт подчеркнула, что главная задача семьи в этот период – сохранить доверительные отношения. Подросток, который чувствует поддержку и принятие независимо от результатов экзаменов, легче справляется со стрессом и увереннее проходит вступительную кампанию.

Подросток во время вступительной кампании в вуз нуждается в структуре и ощущении, что взрослые рядом... Все-таки главная задача родителя летом – не организовать подготовку, сохранить контакт намного важнее. Ребенок, которого любят не за результат, справляется лучше. И поступает в вуз, поверьте, тоже чаще сказала Шегрен

Она также рекомендовала чаще разговаривать с ребенком без давления и оценок, обсуждать его переживания, договариваться о режиме подготовки вместо жесткого контроля и не лишать его полноценного отдыха. По ее словам, эмоциональное истощение снижает способность усваивать информацию и справляться с нагрузками.