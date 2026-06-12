Психолог объяснил, как родителям справиться с летним хаосом у детей Психолог Орлов назвал правила для каникул школьника и предупредил об ошибках

Москва12 июн Вести.Родители нередко замечают, что с началом летних каникул у детей "плывет дисциплина": они поздно ложатся, забывают об обязанностях, спорят и будто теряют самоконтроль. У этого явления есть психологическое объяснение, и справляться с ним можно без жесткого давления. О том, как выстроить летний режим и сохранить отношения с ребенком, рассказал KP.RU психолог Евгений Орлов.

Это не каприз и не "испорченность". У летнего спада дисциплины есть вполне объяснимые причины подчеркнул специалист

Психолог выделил три основных фактора, размывающих дисциплину: исчезновение внешнего контроля, сбитый режим (поздний отбой и подъем напрямую влияют на самоконтроль) и смена среды — вместо школы дети оказываются в пространстве улицы, гаджетов и неформального общения, что усиливает импульсивность. Он пояснил, что во время учебы жизнь школьника жестко структурирована: школа, расписание, дедлайны, требования учителей. Летом эта внешняя опора исчезает, психика переходит в режим отдыха, повышается спонтанность.

Что реально работает? Орлов рекомендует несколько простых, но эффективных приемов. Во‑первых, "легкий режим": фиксированное время подъема (желательно не сильно отличающееся от учебного) и понятный отбой. Во‑вторых, "островки обязательного" — 2–3 ежедневных действия, которые не обсуждаются (заправить кровать, убрать посуду). В‑третьих, план на день из трех пунктов: "сделать", "помочь", "для удовольствия" — это учит саморегуляции. Также важно ограничивать гаджеты не запретами, а структурой ("сначала дела, потом экран"), и, конечно, личный пример родителей.

При этом психолог предостерегает от ошибок, которые лишь усугубляют проблему. Жесткий контроль, превращающий лето в "мини-школу", ведет к сопротивлению и выгоранию. Полная вседозволенность часто оборачивается срывом режима и ухудшением настроения. Непоследовательность родителей разрушает доверие. А сравнение с другими детьми снижает мотивацию, а не повышает.