Топ детских травм летом: как не оказаться в травмпункте Травматолог Григорьев рассказал, как обезопасить ребенка от травм летом

Москва9 июл Вести.В период каникул и теплой погоды дети часто проводят время на улице, катаются на велосипедах и самокатах, а потому растет риск получить различные травмы. Как обезопасить ребенка, сообщил главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев, передает региональный Минздрав.

Чаще всего в летний период дети получают травмы и переломы рук и ног, а также травмы головы.

Обязательно используйте защитную экипировку: шлем, наколенники, налокотники и все остальное, что предполагается самой активностью или видом спорта; если ребенок маленький, не оставляйте его без присмотра рекомендует врач

Также детей следует обучать ПДД с самого раннего возраста.

Если же ребенок получил травму, то нужно сохранять спокойствие и при необходимости вызвать медиков.

Сладости и еду пострадавшим лучше не давать, так как иногда может понадобиться наркоз, для которого необходима голодная пауза.