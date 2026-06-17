Врач Малиновская: после сдачи ЕГЭ у школьников могут быть проблемы с сердцем

Врач рассказала о проблемах со здоровьем, возникающих у детей после сдачи ЕГЭ Врач Малиновская: после сдачи ЕГЭ у школьников могут быть проблемы с сердцем

Москва17 июн Вести.Выпускники школ после сдачи госэкзаменов могут столкнуться с нарушениями сна и тахикардией. Об этом заявила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская.

В беседе с NEWS.ru она рассказала, что ЕГЭ оказывает на российских школьников огромный стресс, и уверенно перед сдачей себя чувствуют только около 5% детей.

Тревога и волнение мешают готовиться, создавая не только психологический, но и физический дискомфорт. Чаще всего дети сталкиваются в этот период с нарушениями сна, усталостью, головными болями, расстройствами пищеварения, тахикардией сказала врач

По словам Малиновской, подготовка к экзаменам, длящаяся почти весь 11 класс, изматывает школьников и приводит к нарушениям в работе нервной системы.

Ранее сообщалось, что участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов. Свои баллы узнали сдававшие историю, литературу и химию в 89 российских регионах и 49 странах.