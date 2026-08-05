Психолог рассказала, как помочь детям справиться с экзаменационным выгоранием Психолог Маденко объяснила, как помочь детям прийти в себя после экзаменов

Москва5 авг Вести.На фоне стресса из-за экзаменов подросток может испытать эмоциональное истощение и выгореть. О том, как помочь ребенку преодолеть трудности поступления, рассказала семейный психолог, основатель ЕВМцентра психологической помощи онлайн Екатерина Маденко в беседе с KP.RU.

В этом году приемная кампания проходила особенно нервно, поделилась психолог.

За двадцать лет практики я привыкла, что июль – время родительских обращений. Но в этом году их тон изменился. Раньше спрашивали "куда лучше поступать»" теперь чаще – "Что с ним происходит, поступил и "выключился"?" рассказала она

По ее словам, выпускник действительно может испытать "экзаменационное выгорание", и это не простые капризы с его стороны. Подросток на протяжении нескольких месяцев непрерывно готовится, вследствие чего может стать отстраненным и эмоционально плоским. В последние несколько лет обращений, связанных с этой проблемой, стало больше, отметила Маденко.

Термин молодой, но за ним стоит реальное эмоционально-когнитивное истощение, которое копится при подготовке и не заканчивается вместе с экзаменом, а тянется в первый семестр вуза объяснила она

Маденко уточнила, что причиной выгорания может стать не только ЕГЭ, но и перегруженное расписание, подготовка к экзаменам до позднего времени, недосып, нехватка свободного времени, давление со стороны родителей и школы.

Психолог дала несколько рекомендаций, как не спутать экзаменационное выгорание с обыкновенной усталостью. Она объяснила, что усталость проходит после отдыха, а выгорание – нет. В первом случае ребенок "оживает" после хорошего сна или прогулки, во втором – может уснуть на десять часов и проснуться таким же уставшим.

Стоит обратить внимание на три вещи: потеря интереса ко всем, даже к любимым хобби; плоскость в эмоциях, когда ребенок будто не испытывает ни радости, ни злости; тревожные сигналы тела, при которых подросток страдает от головных болей и сбитого режима сна, нестабильно питается.

Чтобы ребенок справился с этим состоянием, психолог рекомендовала родителям снизить давление. Выпускнику необходимо отдыхать, спать в удовольствие, общаться.

Также родителям следует убрать из речи такие выражения, как "соберись", "другие справляются", "ты просто ленишься" и "в наше время было тяжелее". Такие слова не мотивируют, а лишь ухудшают и без того нестабильное состояние.

Кроме того, Маденко рекомендовала снизить нагрузку на ребенка в сентябре, во время учебы в вузе. Первый семестр выпускнику стоит прожить в щадящем режиме и не хвататься за все подряд. Если к октябрю психологическое состояние не улучшится, то это повод идти за помощью к специалисту.

Ранее преподаватель РЭУ им. Плеханова, старший эксперт ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию Артем Кочегаров рассказал в беседе с ИС "Вести", что таких результатов экзаменов, как в этом году, не было никогда.