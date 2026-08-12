Психолог объяснила, как мотивировать ребенка пойти в школу после каникул Психолог Баранова назвала пять способов для мотивации ребенка после каникул

Москва12 авг Вести.Списки, приятные бонусы и разговоры по душам помогут поднять мотивацию школьников перед учебным годом, рассказала KP.RU профориентолог и психолог Маргарита Баранова.

По ее словам, младшеклассникам обычно самим хочется пойти в школу, старшеклассники осознают необходимость этого, а самые большие проблемы с мотивацией - у детей среднего возраста, учащихся 4-8 классов.

С переходом из началки в среднее звено многое меняется: разные уроки ведут разные учителя с разными требованиями, и ко всем нужно привыкать. Это непросто. Появляются новые предметы. Сам процесс учебы меняется. Пятиклассники еще маленькие, но чувствуют себя взрослыми и крутыми. Понтуются, балуются, чудят. Родителям нужно набраться терпения и настраивать себя на то, что это особенность возраста и скоро все устаканится сказала Баранова

Она посоветовала родителям предложить ребенку выписать плюсы и минусы школы, чтобы он смог увидеть все преимущества учебы. Кроме того, нужно выяснить настоящую причину нежелания идти в школу и донести до ребенка мысль, что он сам может влиять на свою школьную жизнь.

Также Баранова советует позволить ребенку самому выбрать рюкзак, канцтовары и дневник, чтобы сделать учебные будни комфортнее, и запланировать приятное событие на последние выходные августа и первые выходные сентября.

Психолог отметила важность разговоров по душам с ребенком, при этом она не рекомендует превращать такую беседу в допрос или анкетирование.