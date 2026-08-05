Москва5 авг Вести.Наибольший спрос на школьную форму и канцелярию возникает в середине августа – за несколько недель до начала учебного года. Спрос порождает и повышение цены, школьные товары становятся дороже, а шансов приобрести их по низкой цене – меньше. Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт потребительского рынка Роман Харланов.

По его словам, позаботиться о подготовке к школе стоит заранее – в магазинах уже есть все необходимые товары.

Большинство начинает об этом задумываться на последних неделях августа, когда заканчиваются школьные каникулы. И, конечно, на этот момент приходится наибольший спрос. И, конечно, этот спрос рождает, в общем-то, повышение цен… Рекомендую родителям позаботиться заранее... Уже есть необходимый ассортимент, тем более что, как правило, сейчас школы активно вводят стандарт формы. Поэтому, если вы не собираете первоклассника, то, скорее всего, у вас уже есть определенность, что именно у вас будет из одежды… Уже начало августа, вряд ли ребенок сильно изменится. Тем более что такие вещи, как форма, они покупаются с таким небольшим запасом и, как правило, делаются удобными, и сейчас можно также перешить [вещь], что-то удлинить отметил Харланов

Для тех, кто хочет еще больше сэкономить на покупке школьных принадлежностей и вещей, есть лайфхак, отметил эксперт.

После 1 сентября начинаются серьезные распродажи на этих школьных базарах, где можно купить те же самые школьные вещи, но с достаточно таким большим дисконтом, потому что ни один продавец не захочет держать у себя на складе продукцию еще целый год до следующего первого сентября. Поэтому тоже пользуйтесь таким предложением. Может быть, не стоит закупать необходимое количество тетрадок на весь год учебный, а стоит этим озадачиться в первой декаде сентября, это будет существенно дешевле. И, конечно, будет не такой большой ассортимент, но цены будут приятно удивлять посоветовал он

Ранее родители школьников поделились методами экономии на школьных принадлежностях. По их словам, выгоднее всего покупать канцтовары в июле – в этот период ликвидируют остатки прошлогодних товаров, и продают их по низкой цене.