Эксперт раскрыл секрет, как сэкономить на сборах ребенка в школу Эксперт дал советы, как сэкономить на сборах ребенка в школу

Москва5 июл Вести.На сборах ребенка в школу можно сэкономить, делая покупки разных категорий товаров, как в оффлайн, так и в онлайн-магазинах. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, расходы на подготовку детей к школе находятся в пределах инфляции. При этом каждый год наблюдается плюс 10-15%, отмечает эксперт.

Каждый год меняется структура этой инфляции, то есть, например, обувь и одежда могут дорожать гораздо сильнее, чем тетради и ручки … [Покупку товаров] лучше все скомбинировать в плане того, что всегда торговые точки, будь они оффлайн или онлайн, они заинтересованы, чтобы весь комплект купили в одном месте, потому что один подход – одна покупка. И там есть какие-то ухищрения, что часть товаров будет сильно выше рынка. Поэтому лучше все-таки разделить на разные категории в разных местах сказал Бархота

Ранее преподаватель Московского государственного института культуры (МГИК), член гильдии маркетологов Игорь Новиков заявил, что расходы на проведение школьных выпускных вечеров увеличились на 20% по сравнению с 2025 годом.