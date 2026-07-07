Эксперт Костенко: у каждой школы будет время, чтобы перейти на новый ФГОС

Скиллы школьников усилят практикой: эксперт объяснил нюансы нового ФГОС Эксперт Костенко: у каждой школы будет время, чтобы перейти на новый ФГОС

Москва7 июл Вести.Школьное образование будет усилено дополнительными практическими занятиями в рамках нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева Максим Костенко.

Новый ФГОС вступит в действие только с 1 сентября 2027 года для того, чтобы у всех школ РФ был целый учебный год, чтобы подготовиться, понять те изменения, которые произойдут, понять, как эти изменения у себя в школьной программе реализовать. Какие изменения? Это усиление практико-ориентированной составляющей, то есть лабораторных работ для предметов естественно-научного цикла в первую очередь - химия, физика, математика. Понятно, почему это нужно. Это задача технологического суверенитета, которая сегодня актуальна, в том числе и для школьного образования заявил он

Кроме того, указал эксперт, для улучшения практических лабораторных работ школьникам необходима подготовленная материально-техническая база в классах.

Чтобы лабораторные работы усилить, Минпросвещения вводит в стандарт обязательные требования к материально-технической базе предметных кабинетов. То есть что должно быть на лабораторных работах обязательно в учебных классах физики, химии в каждой школе. Это касается не только естественно-научных предметов, но и мировоззренческих. И здесь действие стандарта начнется с 2032 года. То есть каждая школа будет иметь пятилетний период для того, чтобы плавно войти в стандарт и обеспечить необходимым оборудованием свои предметные кабинеты сказал Костенко

Ранее сообщалось, что новый ФГОС среднего общего образования позволит школьникам изучать все предметы только на базовом уровне, дисциплины же для углубленного изучения в рамках выбранного профиля ученики смогут выбирать самостоятельно.