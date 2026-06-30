Эксперт объяснил, в чем заключается сложность реформы школьного образования в РФ Заменить ЕГЭ эффективной альтернативой пока невозможно, отметил эксперт

Москва30 июн Вести.Перестройка современной системы школьного образования в России на данный момент не представляется возможной из-за отсутствия других доказанных инструментов оценки знаний и умений выпускников. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий.

По его словам, сложность изменений в системе школьного образования заключается в создании новых инструментов, которые могли бы прийти на смену Единому государственному экзамену. Многие страны и международные организации предлагают способы оценки критического мышления и креативности учеников, есть инструменты, позволяющие охарактеризовать, насколько успешно ребенок работает в команде, отметил Косарецкий.

Казалось бы, это то, что нужно. Но опять же массовых инструментов, которые бы заместили традиционную оценку предметных знаний, навыков учебной деятельности на сегодняшний день не предложено. И мы сталкиваемся здесь с вызовом: стоит ли нам заменить сложившийся функционирующий, ... пусть и с ограничениями, инструмент на инструменты, которые пока не продемонстрировали свою эффективность объяснил он

Ранее председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф заявил, что в России необходимо пересмотреть систему школьного образования. По его мнению, текущие методы подготовки, которые нацелены лишь на сдачу ЕГЭ, устарели.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал вернуть в школьную систему образования устные переходные экзамены.