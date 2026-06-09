Москва9 июн Вести.Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в эпоху развития ИИ школе необходимо возвращаться к живой устной коммуникации между учителем и учеником. По его мнению, стоит выделить предметы, формирующие мировоззренческое ядро, и вернуть по ним устные переходные экзамены.

Так, в интервью РИА Новости Фадеев подчеркнул, что знания школьников нужно оценивать не только по предметам ЕГЭ, но и по другим дисциплинам. В первую очередь по географии, литературе и истории, которые составляют культурный код гражданина России.

И что касается естественнонаучного мировоззрения, элементарные вопросы физики, астрономии люди должны же знать: что вокруг чего вращается — Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Значит, надо выработать образовательное ядро, предметы, которые составляют мировоззренческое ядро пояснил он

По словам главы СПЧ, сначала его предложение встречали отрицательно, но с развитием ИИ, когда "в кармане у каждого школьника есть ответы на все вопросы", идея возвращения устных переходных экзаменов вновь стала актуальной.

Также Фадеев подчеркнул, что ЕГЭ отменять не нужно — его следует дополнить интегральной оценкой, которая будет выставляться по ходу обучения.