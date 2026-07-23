Ямпольская поддержала введение устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам Ямпольская выступила за появление устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам

Москва23 июл Вести.Советник президента РФ Елена Ямпольская назвала очень правильной идею главы Рособрнадзора Анзора Музаева о разработке устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам и устном экзамене по истории в девятом классе.

Модель готовится к внедрению до 2030 года. Думаю, что позиция очень правильная отметила Ямпольская журналистам, ее слова приводит ТАСС

Ранее Музаев говорил, что Рособрнадзор изучает возможность внедрения устной части в экзамены по гуманитарным предметам. В мае глава Рособрнадзора сообщал, что школьники 9-х классов начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года.