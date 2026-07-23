Москва23 июлВести.Советник президента РФ Елена Ямпольская назвала очень правильной идею главы Рособрнадзора Анзора Музаева о разработке устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам и устном экзамене по истории в девятом классе.
Модель готовится к внедрению до 2030 года. Думаю, что позиция очень правильнаяотметила Ямпольская журналистам, ее слова приводит ТАСС
Ранее Музаев говорил, что Рособрнадзор изучает возможность внедрения устной части в экзамены по гуманитарным предметам. В мае глава Рособрнадзора сообщал, что школьники 9-х классов начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года.