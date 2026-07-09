Рособрнадзор: девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории

В России появится обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников Рособрнадзор: девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории

Москва9 июл Вести.С 2028 года в российских школах введут обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников. Об этом напомнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости.

В 9-х классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена заявил Музаев

По информации Минпросвещения, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ, а его цель — проверить понимание исторических процессов. Все задания будут составлены на базе учебников.

Ранее стало известно, что итоги Единого государственного экзамена в 2026 году стали рекордно хорошими.