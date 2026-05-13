Музаев: ученики 9-х классов с 2028 года будут сдавать устный экзамен по истории

Девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года Музаев: ученики 9-х классов с 2028 года будут сдавать устный экзамен по истории

Москва13 мая Вести.Школьники 9-х классов начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, которые приводит сайт правительства России, введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами.

В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен - устный по истории, это важный предмет сказал Анзор Музаев

Форма аттестации для выпускников девятых классов в России - Основной государственный экзамен (ОГЭ). В большинстве регионов выпускники сдают четыре экзамена: два обязательных и два по выбору. Обязательные предметы - русский язык и математика.