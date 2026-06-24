Министр просвещения раскрыл, когда изменится ЕГЭ по обществознанию Кравцов: содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года

Москва24 июн Вести.Содержание единого государственного экзамена по обществознанию претерпит изменения через два года, тогда как в следующем учебном году экзамен сохранится в прежнем виде. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Через два года будут изменения в Едином государственном экзамене по обществознанию. Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в девятом классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году, никаких изменений в предмете обществознания не будет, потому что ребята учатся по действующей программе. Но через два года содержание ЕГЭ изменится, поэтому ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит", - сказал Кравцов на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции" на Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее стало известно расписание ЕГЭ-2026. Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов стартует 1 июня. Единое расписание экзаменов утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Согласно графику основного периода, 1 июня выпускники сдадут историю, литературу и химию, 4 июня - русский язык, 8 июня - математику базового и профильного уровней, 11 июня - обществознание и физику, 15 июня - биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам, а 18 и 19 июня - информатику и устную часть по иностранным языкам.