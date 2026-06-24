Назван высокопоставленный чиновник, редактирующий учебник по обществознанию Мединский: Медведев лично вносит правки в новый учебник по обществознанию

Москва24 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступающий главным редактором линейки учебников по обществознанию для 9-11 классов, собственноручно правит их текст. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

У учебника совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только - Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. Реформа идет очень постепенно и очень осторожно сказал Мединский на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции" на ПМЮФ

Издательство "Просвещение-Союз" выпустило новый единый учебник обществознания для 9 класса под редакцией Медведева. Минпросвещения внесло его в федеральный перечень, и с 1 сентября пособие поступит в российские школы. Одиннадцатиклассники перейдут на новую программу с 1 сентября 2027 года.

Презентация изданий прошла на площадке ПМЮФ. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что государственные пособия обойдутся в разы дешевле коммерческих аналогов. Глава Минпросвещения также сообщил о предстоящей корректировке единого государственного экзамена по обществознанию. Однако изменения вступят в силу через два года, поэтому выпускникам следующего года беспокоиться не стоит.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.