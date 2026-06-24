На ПМЮФ представят обновленный учебник по обществознанию Новый учебник обществознания покажут на ПМЮФ

Москва24 июн Вести.В рамках XIV Петербургского международного юридического форума пройдет официальная презентация обновленной линейки единых государственных учебников по обществознанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Новые пособия лягут в основу школьной программы по предмету "Обществознание" для учеников 9-11-х классов уже в следующем учебном году.

К подготовке учебников привлекли ведущих российских специалистов из разных областей - профессиональных юристов, экономистов, социологов и историков, а также кандидатов и докторов наук.

Главным редактором линейки стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Организаторы форума отметили, что он является одним из авторов трехтомного вузовского учебника "Гражданское право", который давно используется на юридических факультетах страны.

В презентации также примут участие помощник президента России Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов. Они представят концепцию новых учебников и объяснят, какую роль эти пособия должны сыграть в формировании гражданской ответственности у молодежи.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.