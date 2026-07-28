Проректор МГППУ: на ЕГЭ мы думаем не только о формальном результате Проректор МГППУ рассказал об изменении ситуации с ЕГЭ в России

Москва28 июл Вести.В последние годы подход к проведению Единого госэкзамена (ЕГЭ) изменился - больше внимания уделяется тому, какой ценой его результат дается учащемуся. Благодаря этому ситуация со сдачей экзамена стала более благополучной, рассказал ИС "Вести" проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Сергей Косарецкий.

Он отметил, что система формирования открытого банка заданий совершенствуется постоянно.

Такие дискуссии ведутся уже не первый год. И Рособрнадзор постоянно совершенствует систему, связанную с формированием открытого банка заданий ЕГЭ и уверяет, что те КИМы, которые использовались в очередном ЕГЭ, они сразу же поступают в этот открытый банк данных и могут затем рассматриваться как варианты для подготовки. И сегодня, мне кажется, найти оптимальное решение чрезвычайно сложно. Но вместе с тем, вот это техническое, как мне кажется, ограничение на выдачу КИМов после завершения Единого государственного экзамена, для того чтобы ребенок смог фактически разобраться, что ему не хватало для ответа на конкретное задание, да, для того чтобы успеть, может быть, и для той же самой пересдачи подтянуть. Мне кажется, этот шаг можно сделать достаточно спокойно сказал Косарецкий

Также он отметил, что на данный момент инициативы с выдачей бланков ЕГЭ и использованием лучшего результата обсуждаются как желаемые.

Сюжет с выдачей бланков мы обсуждаем как желаемый, сюжет с использованием лучшего результата как желаемый. Но по тем позициям, о которых Рособрнадзор заявляет, как о планируемых, мне кажется, все должно выглядеть по плану. Главное, что мы нащупали вектор: главное — ученик, главное — ребенок, главное — его благополучие. Мы стали больше думать не только о формальном результате, но о том какой ценой он достается. И благодаря этому, мне кажется, последние вот пару лет ситуация с ЕГЭ выглядит более благополучно заявил проректор

Ранее депутаты фракции "Новые люди" во главе с членом комитета Госдумы по просвещению Анной Скрозниковой направили министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением засчитывать выпускникам лучший результат при пересдаче ЕГЭ. На данный момент при пересдаче предыдущий результат по предмету аннулируется решением председателя государственной экзаменационной комиссии - независимо от того, оказался новый балл выше или ниже. Это может стоить ученику потери более высоких баллов.