Москва22 июл Вести.Депутаты фракции "Новые люди" во главе с членом комитета Госдумы по просвещению Анной Скрозниковой направили министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением засчитывать выпускникам лучший результат при пересдаче ЕГЭ. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Парламентарии напомнили, что сейчас при пересдаче предыдущий результат по предмету аннулируется решением председателя государственной экзаменационной комиссии - независимо от того, оказался новый балл выше или ниже. В результате выпускник, пытаясь улучшить оценку, при неудачной попытке может потерять прежний результат и поступать в вуз с более низким баллом.

Если результат пересдачи ниже первоначального либо не достигает установленного минимального количества баллов, первоначальный результат должен сохранять действие для целей прохождения государственной итоговой аттестации и поступления в образовательные организации высшего образования говорится в тексте письма

По мнению депутатов, это сохранит смысл пересдачи как возможности исправить неудачный результат и исключит риск ухудшения положения выпускника.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ближайшие годы ЕГЭ в России будет начинаться не раньше 1 июня.