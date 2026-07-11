Москва11 июлВести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что выпускники при пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) должны получить право выбрать лучший результат из двух попыток.
По мнению Миронова, у выпускников возникает "серьезный психологический барьер" при решении вопроса, пересдавать ли экзамен: при пересдаче вопросы могут оказаться сложнее, а вернуть прошлую оценку не получится.
Если же будет выбор, то они смогут направить в приемную комиссию лучший результат и поступить, например, не платное, а на бюджетное местозаявил политик ТАСС
Ранее Рособрнадзор информировал, что около 149 тысяч выпускников планируют пересдать минимум один из предметов ЕГЭ.