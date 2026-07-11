Эсер Миронов призвал зачитывать при пересдаче ЕГЭ лучшие, а не последние баллы

Лидер "Справедливой России" призвал зачитывать при пересдаче лучшие баллы ЕГЭ Эсер Миронов призвал зачитывать при пересдаче ЕГЭ лучшие, а не последние баллы

Москва11 июл Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что выпускники при пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) должны получить право выбрать лучший результат из двух попыток.

По мнению Миронова, у выпускников возникает "серьезный психологический барьер" при решении вопроса, пересдавать ли экзамен: при пересдаче вопросы могут оказаться сложнее, а вернуть прошлую оценку не получится.

Если же будет выбор, то они смогут направить в приемную комиссию лучший результат и поступить, например, не платное, а на бюджетное место заявил политик ТАСС

Ранее Рособрнадзор информировал, что около 149 тысяч выпускников планируют пересдать минимум один из предметов ЕГЭ.