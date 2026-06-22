Москва22 июнВести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС выступил с инициативой обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников.
Кроме того, депутат предложил ввести скидку в размере 50% на проезд для студентов как в городском транспорте, так и на пригородных электричках. Миронов отметил, что данное предложение предполагает одинаковые льготы для всех российских школьников, поскольку в настоящее время регионы устанавливают свои правила относительно проезда.
Политик подчеркнул, что такая система приводит к тому, что льготы, действующие в одном регионе, могут не распространяться на других, что является ошибкой.
Парламентарий утверждает, что государство должно поддерживать детей и молодежь в период учебы, включая предоставление значительных и единых льгот на проезд.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в России нужно ввести бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных семей.