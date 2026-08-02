Москва2 авг Вести.Для родителей школьников 1 сентября необходимо сделать выходным днем. С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

У родителей должна быть возможность разделить праздник – День знаний – с детьми, подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС. По его словам, многим родителям работодатели предоставляют 1 сентября отгулы, но этот день следует сделать официальным выходным.

Нужно сделать [выходным днем] для родителей школьников, особенно для родителей первоклассников, потому что многие берут отгулы… Но это все равно остается на усмотрение начальства. А нужно закрепить норму в Трудовом кодексе: родители должны официально получить дополнительный выходной в День знаний сказал Миронов

Ранее он сообщил об инициативе "Справедливая Россия", предусматривающей выделение каждой семье, где есть дети-школьники 30 тысяч рублей к 1 сентября для покупки учебных принадлежностей, школьной и спортивной формы и других необходимых вещей. По словам Миронова, такую поддержку следует оказывать независимо от достатка семьи.