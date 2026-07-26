В ОП предложили сделать День знаний выходным для родителей первоклассников

В ОП предложили 1 сентября сделать выходным для родителей первоклассников В ОП предложили сделать День знаний выходным для родителей первоклассников

Москва26 июл Вести.День знаний в России должен стать выходным для родителей первоклассников, чтобы они смогли прийти на торжественную линейку, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Выходной 1 сентября станет одной из мер поддержки семей с детьми и подчеркнет их особый статус, сказал Гриб в беседе с РИА Новости.

День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который в этом году пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок подчеркнул собеседник агентства

Он добавил, что детям в такой важный день необходима поддержка, а у родителей появится еще один особенный день, посвященный ребенку.

Ранее в Госдуме предлагали сделать День знаний нерабочим, перенеся один из новогодних выходных на 1 сентября.