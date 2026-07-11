В ОП РФ предложили ввести вторые зимние каникулы для учеников младших классов Замсекретаря ОП РФ Гриб выступил за вторые зимние каникулы для 1-4 классов

Москва11 июл Вести.Дополнительные зимние каникулы для учеников с первого по четвертый класс предложили ввести с 22 февраля по 1 марта. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщают РИА Новости.

Минпросвещения РФ утвердило график каникул на 2026-2027 учебный год. Дополнительные февральские каникулы сейчас предусмотрены только для первоклассников - с 15 по 21 февраля 2027 года. По мнению Гриба, такую практику стоит распространить на всех учащихся начальной школы, предоставив им еще одну неделю отдыха - с 22 февраля по 1 марта.

Как отец восьмерых детей, двое из которых учатся в начальной школе, предлагаю ввести для всех учеников начальных классов дополнительные каникулы в зимний период - с 22 февраля по 1 марта отметил Гриб

Он подчеркнул, что дополнительный перерыв поможет младшим школьникам восстановить силы в середине самой длинной учебной четверти. Кроме того, по словам замсекретаря Общественной палаты, в этот период поездки по России, особенно в южные регионы, обходятся дешевле, что дает семьям возможность совместить отдых с путешествием по стране.

Ранее Минпросвещения России рекомендовало регионам предусмотреть дополнительные каникулы для учеников первых классов в новом учебном году.