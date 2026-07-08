Москва8 июл Вести.Минпросвещения России рекомендовало регионам предусмотреть дополнительные каникулы для учеников первых классов в новом учебном году. Речь идет о периоде с 15 по 21 февраля 2027 года, сообщили в ведомстве.

Образовательным организациям предлагают выстраивать учебный процесс так, чтобы периоды занятий, сессий и каникул чередовались и помогали предотвращать переутомление школьников.

Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы - с 15 по 21 февраля 2027 года. говорится сообщении министерства, опубликованном в мессенджере MAX

Министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что при формировании календарного учебного графика ведомство делает особый акцент на сбалансированности нагрузки. По его словам, осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней, поскольку это время необходимо детям для полноценного восстановления.

Кравцов также подчеркнул, что школьникам важно избегать переутомления, чтобы сохранять учебную активность в течение всего года. Соблюдение рекомендаций по периодам отдыха, по мнению министра, позволит обеспечить качественный образовательный процесс.