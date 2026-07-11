В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей Милонов предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей

Москва11 июл Вести.Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сделать первое сентября официальным выходным днем для родителей школьников.

Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным законным железобетонным выходным днем заявил Милонов

Депутат в разговоре с РИА Новости отметил, что поход ребенка в первый класс, встреча с одноклассниками и учителями – это уникальное событие.

Я бы обсудил этот вопрос с моими коллегами по комитету, с представителями Министерства труда и Минпросвещения. Думаю, что мы сможем прийти к компромиссу заключил парламентарий

День знаний в России и ряде стран постсоветского пространства традиционно отмечается 1 сентября. Дата символизирует старт нового этапа интеллектуального, личного и социального развития. В 2026 году праздник выпадает на вторник.