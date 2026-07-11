Москва11 июлВести.Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сделать первое сентября официальным выходным днем для родителей школьников.
Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным законным железобетонным выходным днемзаявил Милонов
Депутат в разговоре с РИА Новости отметил, что поход ребенка в первый класс, встреча с одноклассниками и учителями – это уникальное событие.
Я бы обсудил этот вопрос с моими коллегами по комитету, с представителями Министерства труда и Минпросвещения. Думаю, что мы сможем прийти к компромиссузаключил парламентарий
День знаний в России и ряде стран постсоветского пространства традиционно отмечается 1 сентября. Дата символизирует старт нового этапа интеллектуального, личного и социального развития. В 2026 году праздник выпадает на вторник.