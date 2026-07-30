Москва30 июл Вести."Справедливая Россия" внесла законопроект о выплатах родителям школьников перед первым сентября для закупки необходимых в учебе принадлежностей. Об этом рассказал председатель партии Сергей Миронов ИС "Вести".

Мы предлагаем каждой семье вне зависимости от достатка, где есть дети, на ребенка давать 30 000 ₽. Потому что, слушайте, школьная форма, рюкзак, школьные принадлежности, канцелярские товары, спортивная форма, да, там набегает, и, конечно, все продавцы этих товаров перед 1 сентября взвинчивают эти цены. Давайте помогать, потому что тяжело. Очень тяжело собрать ребенка в школу. И мы считаем, что государство здесь должно помочь. Потому что, если мы вот это не будем делать, ну, люди берут кредиты у этих микрофинансовых организаций, попадают в кабалу, … потом отдают там в 10 раз больше. … Ну хоть сколько-нибудь дайте. … Пускай будет 10-20 тыс. … Ну, пускай будет меньше, но надо людям помогать, потому что так в школу обычной семье не собрать ребенка заявил Миронов

Ранее Миронов предложил сделать согласование со стороны Госдумы обязательным в случае желания правительства повысить тарифы ЖКХ. По его словам, депутаты, которые отвечают перед населением не будут поддерживать рост тарифов ЖКХ.