Миронов выступил за досрочную пенсию для учителей по выслуге лет

В "Справедливой России" предложили приравнять льготы педагогов к чиновничьим Миронов выступил за досрочную пенсию для учителей по выслуге лет

Москва2 мая Вести.Педагогам следует предоставить возможность досрочно выходить на пенсию по выслуге лет, а также выдавать единовременную субсидию на приобретение жилья - по аналогии с государственными служащими. Такое предложение в беседе с ТАСС озвучил руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Что нужно распространять на педагогов, так это те льготы, которыми пользуются чиновники. В том числе досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье отметил Миронов

По его словам, "Справедливая Россия" давно предлагает предоставить учителям все те же льготы, которые есть у госслужащих.

Парламентарий также обратил внимание на необходимость обеспечить работникам школ "адекватную заработную плату". По его словам, педагоги усердно трудятся за маленькую зарплату, что является несправедливым.