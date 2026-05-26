Москва26 мая Вести.Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Марина Ким предложила сделать школьные выпускные бесплатными и передать организацию праздников городским властям. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению, организацией выпускных должны заниматься именно городские власти, а не родители и учителя, которым приходится собирать деньги, подыскивать площадки и нести ответственность за безопасность выпускников.

Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей. Это было бы супер считает депутат

Данное предложение предполагает, что городские власти возьмут на себя вопросы организации, подбора места, логистики и безопасности, а родителям не нужно будет собирать деньги.

По словам Ким, такая инициатива будет обдумана и внесена в ближайшее время.