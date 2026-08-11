Москва11 авг Вести.Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо менять и усложнять, поскольку появляется все больше человек, сдающих его на 100 баллов. Об этом заявил помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко.

По его словам, не стоит бояться того, что средний балл при реализации соответствующего плана уменьшится.

Возникает большое количество стобалльников, это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится... Надо просто усложнять задачи приводит слова Фурсенко Telegram-канал "Юнашев Live"

Помощник президента добавил, что часть олимпиад для школьников обесценила себя. В связи с этим, подчеркнул Фурсенко, необходимо постепенно отказываться от их значительного количества.

Ранее стало известно, что глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина планирует внести на рассмотрение законопроект о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме традиционных госэкзаменов.