"Квоты для олимпиадников и усложнение ЕГЭ": эксперт о необходимых реформах Эксперт призвал ввести квоты для поступающих в вузы по результатам олимпиад

Москва31 июл Вести.Ситуация, когда олимпиадники занимают все бюджетные места, является недопустимой, поэтому для поступающих в вузы по результатам олимпиад необходимо вводить квоты. Таким мнением с ИС "Вести" поделился руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования, профессор, автор Telegram-канала "Наука и университеты" Евгений Белый.

Кроме того, по его словам, ЕГЭ в этом году был слишком легким, что привело к большому количеству стобалльников и усложнило поступление в вузы.

Мое мнение, что необходимо квотирование мест для олимпиадников. Нельзя, чтобы олимпиадники занимали все бюджетные места. … Нужно вернуться, ну, хотя бы к ЕГЭ прошлого года, то есть усилить, вернуться к сложности вариантов. Не должно быть такое большое количество стобалльников и в принципе абитуриентов с очень высокими баллами, это ненормально. Таких резких скачков быть не может. И, во-вторых, необходимо ввести, я считаю, квоты для тех категорий лиц, которые поступают по результатам олимпиад считает Белый

Ранее сообщалось, что выпускник, получивший 300 баллов на ЕГЭ, не смог попасть в выбранный ВУЗ на бюджет. Причиной стали индивидуальные достижения других абитуриентов.