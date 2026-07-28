Финуниверситет готов выделить грант юноше, не прошедшему на бюджет с 300 баллами Выпускник, получивший 300 баллов за ЕГЭ, может получить грант Финуниверситета

Москва28 июл Вести.Финансовый университет может предоставить грант, покрывающий стоимость обучения, абитуриенту, который набрал более 300 баллов на ЕГЭ, но не прошедшему на бюджет. Информацию со слов ректора вуза Станислава Прокофьева приводит ТАСС.

В Финансовом университете есть система грантов для таких талантливых ребят, набравших в сумме более 300 баллов. В случае, если они не поступят в рамках контрольных цифр приема, им будет предоставлен грант на выбранную образовательную программу, полностью покрывающий стоимость обучения в бакалавриате рассказал ректор

Иногородним будет предоставлено общежитие. По словам ректора, в этом году количество заявлений от победителей олимпиад, поданных в Финансовый университет, на 35% выше аналогичного показателя прошлого года.

Ранее сообщалось, что выпускник с 310 баллами за ЕГЭ не смог попасть на бюджет из-за чужих олимпиадных побед.