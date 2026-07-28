Выпускнику, не прошедшему на бюджет с 300 баллами за ЕГЭ, могут выделить грант Финуниверситет может выделить грант для выпускника с 300 баллами за ЕГЭ

Москва28 июл Вести.Финансовый университет может выделить грант выпускнику, набравшему на Едином государственном экзамене более 300 баллов, но не прошедшему на бюджет в выбранным им вуз. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ректор учреждения Станислав Прокофьев.

Что касается данного конкретного абитуриента нашего вуза, набравшего 300 баллов по ЕГЭ, то переживать не стоит! В Финансовом университете есть система грантов для таких талантливых ребят, набравших в сумме более 300 баллов. В случае, если они не поступят в рамках контрольных цифр приема, им будет предоставлен грант на выбранную образовательную программу, полностью покрывающий стоимость обучения в бакалавриате приводит агентство слова своего собеседника

Ранее о ситуации сообщило издание MK.RU. По данным СМИ, выпускник набрал на ЕГЭ 310 баллов, но не смог поступить бесплатно из-за индивидуальных достижений других абитуриентов, а именно их участия и побед в профильных олимпиадах и прочих интеллектуальных состязаниях.