Москва26 июн Вести.В новых единых учебниках географии акцентируют внимание на межпредметности, а в программу уроков внедрят геоинформационную систему (ГИС), сообщил ИС "Вести" учитель географии из Дагестана, лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2025 года Дмитрий Корюхин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что единый учебник географии начнут поэтапно внедрять в школах с 1 сентября 2028 года.

В учебнике появится много практических заданий: работа с картой, с современными ГИС-технологиями, с цифровыми ресурсами. И ключевая идея — это в рамках общего единого образовательного пространства сформировать географическую культуру человека. Что входит в это понятие? Наверное, можно сказать, любовь к Родине рассказал Корюхин

Особое внимание уделят межпредметному взаимодействие в изучении географии.

Потому что география — обо всем мире. Она объединяет разные науки и, как из пазлов, именно на уроках географии формируется единое целостное представление о пространстве. И поэтому никуда без этого. Конечно же, мы на уроках касаемся и геологии, и математики, и физики, и некоторые определения география даже вводит раньше, чем другие предметы отметил он

Единые учебные пособия появятся по всем общеобразовательным дисциплинам. В список для 10–11-х классов планируется включить материалы по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии. Для 5–9-х классов подготовят учебник по труду.