Кравцов: учебники по химии и физике для старших классов разработают к 2027 году

Учебники по химии, физике и биологии для старших классов разработают к 2027 году Кравцов: учебники по химии и физике для старших классов разработают к 2027 году

Москва29 июн Вести.Учебники по физике, химии и биологии для старших классов разработают к 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он выступил на пленарной сессии "Школьное агротехнологическое образование – основа формирования кадрового резерва отрасли АПК и аграрной науки". Кравцов рассказал о подготовке серии учебных пособий "Шаг в агротех", которые охватывают все специализации агротехнологических классов, уточнили в Минпросвещения России.

Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что в разработке учебников будут участвовать Российская академия наук и МФТИ. Помимо учебников базового уровня разрабатываются материалы для углубленного обучения.

Ранее Кравцов рассказал, что с 1 сентября 2028 года единый учебник по географии начнут поэтапно внедрять в российских школах.