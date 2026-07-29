Новые образовательные стандарты по пяти предметам ожидают старшеклассников Минпросвещения обновит программы по пяти предметам в 10-11-х классах

Москва29 июл Вести.Ученики старших классов в новом учебном году столкнутся с обновленными практико-ориентированными программами по физике, биологии, химии, математике и информатике, сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения России, руководителя Института содержания и методов обучения имени В. С​​​. Леднева Максима Костенко.

В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Содержание этих предметов приведено в соответствие с достижениями современной науки и техники, а также усилена практическая составляющая отметил ученый

То его словам, введение новых стандартов – один из шагов к технологическому суверенитету страны, важность которого отметили в Комплексном плане по повышению качества математического и естественно-научного образования, утвержденном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.