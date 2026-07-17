Рособрнадзор анонсировал переход всех школ на единые учебники Глава Рособрнадзора объявил о переходе российских школ на единые учебники

Москва17 июл Вести.Школы РФ должны перейти на единые учебники по всем предметам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он также уточнил, что в ближайшие несколько лет учебники будут синхронизированы со стандартами и программой Единого госэкзамена.

Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях пояснил Музаев

25 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что до конца года его ведомство подготовит единые учебники по всем предметам. В частности, в федеральный перечень могут включить пособия по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии и труду.

Кравцов добавил, что Российская академия наук принимает участие в составлении учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии.