Россиянам рассказали, как снизить расходы на ЖКУ летом Эксперт Бондарь рекомендовал использовать ночные тарифы для экономии на ЖКХ

Москва24 июн Вести.Россияне могут снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги в летний период, используя доступные меры экономии. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в регионах, где действует система оплаты отопления по факту потребления, в летних квитанциях не должна присутствовать соответствующая строка расходов. Если начисления за отопление продолжают поступать, специалист рекомендует обратиться в управляющую компанию для разъяснений.

Бондарь также советует использовать многотарифные счетчики электроэнергии и переносить часть энергозатрат на ночное время, когда стоимость электроэнергии может быть значительно ниже дневной.

Кроме того, эксперт напомнил о необходимости своевременно проводить поверку счетчиков воды и вносить данные в государственную систему "Аршин", чтобы избежать начислений по нормативам.

Специалист добавил, что управляющие компании обязаны ежегодно предлагать жильцам мероприятия по энергосбережению, которые также могут помочь снизить коммунальные расходы.