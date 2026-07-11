Депутат Вольфсон: россияне могут снизить плату за ЖКУ во время отпуска

Россиянам рассказали, как снизить плату за ЖКУ во время отпуска Депутат Вольфсон: россияне могут снизить плату за ЖКУ во время отпуска

Москва11 июл Вести.Отъезд на дачу или в отпуск более чем на пять дней — повод попросить пересчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон в беседе с РИА Новости.

Многие граждане не знают, что отъезд в отпуск или на дачу — это законное основание снизить платежи за коммуналку. Механизм четко прописан в постановлении правительства РФ № 354. Главное условие — вы должны отсутствовать дома более пяти полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения отметил Вольфсон

В частности, будут пересчитаны платежи за вывоз мусора. Что же касается воды, газа и водоотведения, если плата начисляется по нормативу, за время отпуска можно списать плату только в том случае, если в доме нет физической возможности установить приборы учета, и это подтверждено официальным актом.

Однако в квитанции есть позиции, которые придется оплатить в любом случае: отопление, содержание жилья и капремонт.