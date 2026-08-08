Россияне могут получить перерасчет за ЖКУ за время своего отсутствия дома

Эксперт рассказал, как получить перерасчет за ЖКУ из-за своего отсутствия дома Россияне могут получить перерасчет за ЖКУ за время своего отсутствия дома

Москва8 авг Вести.В России можно получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за период своего временного отсутствия дома. Об этом в комментарии ТАСС напомнил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

По его словам, для этого нужно подать письменное заявление поставщику услуг – это может быть управляющая компания, МФЦ или другая организация.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней периода временного отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия сообщил эксперт

Собеседник журналистов уточнил, что сюда не включаются день выезда из дома и день возвращения.

По словам Моисеева, исполнитель должен произвести перерасчет в течение пяти рабочих дней после получения письменного заявления. Обычно пересчитанная сумма засчитывается в счет будущих платежей.

Кандидат юридических наук уточнил, что в случае отказа следует обратиться в жилищную инспекцию (к примеру, через ГИС ЖКХ) или же в суд, где также можно получить компенсацию и проценты за пользование чужими деньгами.

Ранее в Госдуме рассказали о важных нововведениях по оплате ЖКУ на "Госуслугах".