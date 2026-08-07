Депутат Чаплин: квитанции за ЖКУ будут присылать в личный кабинет "Госуслуг"

В Госдуме рассказали о важных нововведениях по оплате ЖКУ на "Госуслугах" Депутат Чаплин: квитанции за ЖКУ будут присылать в личный кабинет "Госуслуг"

Москва7 авг Вести.Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 1 сентября 2027 года будут приходить в электронном виде на портале "Госуслуги". Такое заявление сделал в комментарии NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Собеседник журналистов напомнил, что возможность оплачивать квитанции за ЖКУ через государственные цифровые сервисы существует уже сейчас.

Новшество касается официальной доставки платежных документов в личный кабинет на "Госуслугах". С 1 сентября 2027 года вступает в силу порядок, согласно которому электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после ее размещения на портале, если факт доставки подтвержден автоматически сказал Чаплин

Депутат считает, что для большинства пользователей нововведения будут "означать больше удобств", так как оплатить счет можно будет дома после нескольких кликов.

Чаплин также сообщил, что в новой системе будет автоматически подтверждаться получение документа, таким образом исключатся споры по поводу получения квитанции.

Кроме того, депутат уточнил, что подтвержденным пользователям при их согласии на электронные квитанции могут перестать высылать бумажные.

Ранее общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал ИС "Вести", для кого сохранят квитанции на бумажных носителях.