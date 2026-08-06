В Госдуме рассказали, как изменится работа управляющих компаний с сентября Депутат Чаплин: с сентября рынок услуг ЖКХ станет более прозрачным

Москва6 авг Вести.Новые правила лицензирования управляющих компаний, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года, сделают рынок услуг ЖКХ более прозрачным и повысит качество обслуживания. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от "Единой России" Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Новые правила… сделают рынок управления жильем более профессиональным и прозрачным. Срок выдачи лицензии сокращен с 30 до 10 дней, а выдавать ее будет Государственная жилищная инспекция. Кроме того, УК обязана оборудовать офис для приема граждан и организовать круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу. Это гарантирует, что жители смогут оперативно сообщить о проблеме и получить обратную связь в любое время отметил он

Все эти нововведения, по мнению Чаплина, означают повышение качества обслуживания для жителей многоквартирных домов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законодательные поправки, которые предусматривают штрафы для управляющих компаний за создание препятствий при монтаже или демонтаже сетей в многоквартирных домах операторами связи.