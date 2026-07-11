Жильцы не будут оплачивать штрафы УК за недопуск интернет-провайдеров Депутат Пахомов: штрафы УК за недопуск оператора связи не перейдут жильцам

Москва11 июл Вести.Штраф управляющей компании, вынесенный в случае ограничения конкуренции операторов связи, не будут оплачивать жильцы дома. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Все, что собирают жители в качестве оплаты за управление общим имуществом, то есть за работу управляющей компании, очень жестко тарифицировано. И жители принимают решение на общем собрании о тарифе, о перечне работ и так далее. То есть управляющая компания просто взять и заплатить лишний рубль из общего тарифа не может подчеркнул он

По словам парламентария, принятый в Госдуме закон о том, что УК многоквартирных домов будут получать штрафы в случае ограничения конкуренции операторов связи, был необходим.

Нам очень важно обеспечить жителям возможность получать интернет от того провайдера, который им удобнее… Любые санкции должны быть направлены на исправление ситуации в корне, они должны подталкивать всех участников рынка к качественному исполнению своих обязанностей. Мы считаем, что это (принятый законопроект. - Прим. ред.) может помочь стимулировать качественное исполнение закона. Мы очень ждем, что вступление в силу всей линейки законопроектов позволит дать нам более качественные, более дешевые, более быстрые услуги интернета, без которых сейчас, конечно, в наше время динамично меняющееся уже никуда указал он

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов рассказал, что граждане пожаловались на российского застройщика, который ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре дома.