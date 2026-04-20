Москва20 апр Вести.Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко в интервью ИС "Вести" рассказал о плюсах включения платных услуг сантехников и электриков в платежки ЖКХ.

По словам парламентария, при включении разовых услуг в квитанции граждане смогут платить онлайн и иметь гарантию выполнения работ, за которые будет отвечать управляющая компания. Также инициатива позволит избежать теневых операций и обеспечит полную уплату налогов управляющими компаниями.

Мы живем в эпоху цифровизации и уже привыкли, что платежи совершаем онлайн, в том числе и оплачиваем квитанции ЖКХ, но с дополнительными услугами, к примеру, починка крана, это не работает. Нужно идти в управляющую компанию, часы работы которой с перерывом на обед часто совпадают с рабочими графиками многих из нас. Иногда приходится платить мастеру напрямую. В итоге эти деньги либо не дойдут до управляющей компании, либо официально не будут проведены. Получается, что если этот кран потечет повторно и, не дай бог, затопит соседей, то никакой гарантии на ремонт у жильца нет, а значит, и ответственность за повреждение имущества соседей тоже будет на нем. При включении же этих разовых услуг в квитанции ЖКХ граждане смогут платить их онлайн и иметь гарантию выполнения работ, за которые будет уже отвечать управляющая компания. Также не будет черной кассы на оплату услуг, а управляющая компания заплатит сполна все налоги, что положительно скажется на бюджете. Таким образом, человек оформляет заявку в управляющую компанию, к нему приходит мастер, устраняет неполадку, подписывает акт выполненных работ, и в конце месяца эта услуга будет отражена в квитанции рассказал Антропенко

